FIA проведет тесты прозрачного щита на машинах "Формулы-1"

Международная автомобильная федерация (FIA) проведет тестирование прозрачного щита для защиты голов гонщиков в "Формуле-1", информирует пресс-служба организации. Это будет происходить по ходу этого сезона. Реализация системы предусмотрена в 2018 году. Кроме того, FIA со следующего сезона ограничит команды в конструировании машин. В частности, речь идет о проектах машин с "акульим плавником". Кроме того, на собрании, которое состоялось во вторник, было утверждено решение, что в случае прерывания гонки красными флагами будет проводиться рестарт с места.