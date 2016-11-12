ФИА отказалась пересматривать наказание Феттеля по итогам "Гран-при Мексики"

ФИА отклонила запрос "Феррари", которая просила пересмотреть наказание Себастьяна Феттеля по итогам "Гран-при Мексики". Немец, напомним, получил десятисекундный штраф после финиша и откатился с третьего на пятое место из-за нарушения регламента в борьбе с Даниэлем Риккьярдо. "Феррари" утверждала, что поводом для пересмотра решения может стать раскрытие новых обстоятельств.

В заявлении ФИА говорится, что она изучила эти новые обстоятельства, среди которых были данные GPS с машины Феттеля, однако стюарды имели доступ к этим показателям сразу после финиша, поэтому учитывали их при принятии решения о наказании немца. Таким образом, новые обстоятельства отсутствуют, и ФИА оставила наказание в силе.