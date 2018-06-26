ФИА объяснила, почему Феттель был оштрафован только на пять секунд

Гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг объяснил, почему пилот "Феррари" Себастьян Феттель был наказан пятисекундным штрафом за столкновение с Валттери Боттасом в гонке "Гран-при Франции". Ранее представители "Мерседеса" назвали штраф слишком мягким.

– У стюардов было четыре варианта: 5-секундный штраф, 10-секундный, проезд по пит-лейну и стоп-энд-гоу, – цитирует F1Today Уайтинга. – Выбор в пользу пятисекундного штрафа кажется логичным, учитывая инциденты такого рода в прошлом. Если оценивать последствия столкновения, то можно говорить о разной степени серьезности штрафа, но стюарды не это оценивают, а само происшествие.