ФИА не будет наказывать Феттеля за нецензурную брань в адрес гоночного директора "Формулы-1"

ФИА на своем официальном сайте отметила, что пилот "Феррари" Себастьян Феттель не будет наказан за нецензурную брань в адрес гоночного директора "Формулы-1" Чарли Уайтинга во время гонки "Гран-при Мексики". Немец эмоционально выругался после жесткой борьбы с Максом Ферстаппеном.

– Сразу после инцидента Феттель пытался найти Уайтинга, чтобы лично перед ним извиниться, – говорится в сообщении ФИА. – Затем он по своей инициативе направил письма с извинениями в адрес Уайтинга и ФИА. Он сообщил, что хочет поговорить с Ферстаппеном, чтобы подобное не повторилось. В связи с этим, а также с искренними намерениями Феттеля извиниться за свой поступок, ФИА не будет заводить дисциплинарное дело. Но мы осуждаем использование ненормативной лексики. При повторении подобного инцидента будет открыто дисциплинарное дело.