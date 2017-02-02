ФИА может отказаться от идеи внедрения системы защиты головы пилота Halo

Система защиты головы пилота Halo, которая была разработана "Феррари" и протестирована рядом пилотов, может не появиться в "Формуле-1". Как сообщает Auto Motor und Sport, ФИА провела опрос среди пилотов и выяснила, что эта система не пользуется большой поддержкой. В опросе приняли участие 16 гонщиков, семь из которых проголосовали против нововведения, которое планировалось внедрить со следующего года. Только пятеро поддержали его, еще четверо воздержались.

Таким образом, ФИА может рассмотреть альтернативные системы защиты головы пилота. В частности, Aeroscreen, которую разрабатывал "Ред Булл".