ФИА исследует трассы на безопасность в связи с появлением более быстрых болидов

Директор ФИА Лоран Мекис отметил, что организация ведет работу с автодромами в связи с изменениями в техническом регламенте. Ожидается, что это повысит скорость прохождения круга на 3 – 4 секунды, поэтому автодромам необходимо изменить зоны безопасности и конфигурацию поворотов.

– Мы попросили каждую команду предоставить нам данные по новым болидам, – цитирует AFP Мекиса. – Использовали эти модели в нашей программе, которая показала прохождение всех трасс чемпионата. На основании анализа данных были даны рекомендации каждой трассе. В Мельбурне уже внесли изменения.