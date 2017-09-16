Феттель выиграл квалификацию "Гран-при Сингапура", Квят - 13-й

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выиграл квалификацию "Гран-при Сингапура". Вторым стал гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Лидер общего зачета чемпионата Льюис Хэмилтон на "Мерседесе" стал пятым.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стартует с 13-го места.
Чемпионат мира
14-й этап
"Гран-при Сингапура"
Квалификация
1. Феттель (Германия, "Феррари") – 1.39,491
2. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – отставание 0,323
3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 0,349
4. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 0,578
5. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 0,635
6. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 1,319
7. Хюлькенберг (Германия, "Рено") – 1,522
8. Алонсо (Испания, "Макларен") – 1,688
9. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 1,907
10. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 2,565
11. Палмер (Великобритания, "Рено")
12. Перес (Мексика, "Форс Индия")
13. КВЯТ (Россия, "Торо Россо")
14. Окон (Франция, "Форс Индия")
15. Грожан (Франция, "Хаас")
16. Магнуссен (Дания, "Хаас")
17. Масса (Бразилия, "Уильямс")
18. Стролл (Канада, "Уильямс")
19. Верляйн (Германия, "Заубер")
20. Эрикссон (Швеция, "Заубер")
- Мерседес
- Льюис Хэмилтон
- Себастьян Феттель
- Феррари
- Торо Россо
- Ред Булл (Ф-1)
- Даниил Квят
- Макс Ферстаппен
fair
колобок согласен, будет интересно завтра посмотреть
17:25
КолобокКолобков
fair___**колобок ты наверное тоже самое сказал на финише** Мужик,ты прав)) Вообще по завтрашней гонке мне будет непросто. С одной стороны я не хочу, чтобы чернушка становилась чемпионом и желаю победы в гонке для тефтельки...Но Максу тоже важно победить, прежде всего с психологической точки зрения...Так-то с виду всё смотрится как довольно протсая картина- все стартуют, едут паровозиком с 1 пит-стопом и финишируют в том же порядке...Но мы же знаем, что почти наверняка будет пейс-кар, ибо безрукие Грожжан и творожок наверняка расколбасят машину...
17:23
fair
КолобокКолобков "как меня всё зае***о" (с) #изяверим///////колобок ты наверное тоже самое сказал на финише
17:19
КолобокКолобков
"как меня всё зае***о" (с) #изяверим
17:16
Солёный
Ну пошли не моторные трассы и поэтому Меринам будет очень тяжело...
17:15
fair
zolton Фаттель действительно удивил! Обогнать РБ на этой трассе. В гонке конечно сложнее будет их сдержать. Феттель уедет один)))))))) Макс вынесет в первом повороте и РИкьярдо и себя))))))))) а потом будет обвинять всех)))
17:14
zolton
Фаттель действительно удивил! Обогнать РБ на этой трассе. В гонке конечно сложнее будет их сдержать.
17:11
КолобокКолобков
Хорошо,что Мерсы здесь в полной **пе. Завтра ждем интересную гонку.
17:07
fair
феттель красава, при небольшом отставании от редбулов, вырвал поул за счет мастерства, устал уже доказывать колобку что самый сильный пилот сейчас это феттель, дает бой мерсам по ходу сезона хотя и уступает феррари немного по скорости, и сегодня поул хотя опять феррари уступали редбулам, а Макс доказал как всегда что он лузер, рвал жопу два сегмента, а на третьем трусы порвались)))))))
17:05