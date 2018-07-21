Феттель выиграл квалификацию "Гран-при Германии", Сироткин - 12-й

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выиграл квалификацию "Гран-при Германии". Для него это 55-й поул в карьере. Вторым стал Валттери Боттас ("Мерседес"), третьим - партнер Феттеля по команде Кими Райкконен.

Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин не попал в третий сегмент и занял итоговое 12-е место.

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завершил выступления после первого сегмента из-за проблем с болидом.

Хоккенхайм (Германия)

Чемпионат мира

11-й этап

"Гран-при Германии"

Квалификация

1. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1.11,212

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1.11,416

3. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 1.11,547

4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1.11,822

5. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1.12,200

6. Ромэн Грожан (Франция, Haas) - 1.12,544

7. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1.12,560

8. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1.12,692

9. Шарль Леклер (Монако, Sauber) - 1.12,717

10. Серхио Перес (Мексика, Force India) - 1.12,774

11. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) - 1.13,657

12. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams) - 1.13,702

13. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) - 1.13,736

14. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1.13,012

15. Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) - 1.13,318

16. Эстебан Окон (Франция, Force India) - 1.13,720

17. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) - 1.13,749

18. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) - 1.14,045

19. Лэнс Стролл (Канада, Williams) - 1.14,206

20. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren) - 1.14,401