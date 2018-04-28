Феттель выиграл квалификацию "Гран-при Азербайджана", у Сироткина – лучший результат в карьере

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал первым в квалификации "Гран-при Азербайджана". Для немца - это третий поул подряд.

Гонщик Williams Сергей Сироткин показал 12-й результат. 22-летний россиянин впервые в дебютном сезоне вышел во второй сегмент квалификмции и показал свой лучший результат.

Отметим, что Сироткин разбил машину на последних минутах третьей практики сегодня утром, но команда смогла восстановить его болид.

В воскресенье в гонке Сироткин будет стартовать с 11-й позиции: пилот "Рено" Нико Хюлькенберг был оштрафован на пять мест за смену коробки.

Баку (Азербайджан)

Чемпионат мира

4-й этап

Гран-при Азербайджана

Квалификация

1. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1.41,498

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1.41,677

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1.41,837

4. Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) - 1.41,911

5. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1.41,994

6. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 1.42,490

7. Эстебан Окон (Франция, Force India) - 1.42,523

8. Серхио Перес (Мексика, Force India) - 1.42,547

9. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1.43,066

10. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1.43,351

11. Лэнс Стролл (Канада, Williams)

12. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams)

13. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren)

14. Шарль Леклер (Монако, Sauber)

15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas)

16. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren)

17. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso)

18. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber)

19. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso)

20. Ромэн Грожан (Франция, Haas)