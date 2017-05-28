Феттель выиграл "Гран-при Монако", Квят - не финишировал

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель из "Феррари" стал победителем "Гран-при Монако". Отметим, что эта победа стала для тнемца 45-й в карьере. Вторым к финишу пришел его партнер по итальянской конюшне Кими Райкконен. Третьим стал Даниэл Риккьярдо из "Ред Булла".

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог завершить гонку. Он сошел с трассы за шесть кругов до финиша после столкновения с Серхио Пересом.

Чемпионат мира

6-й этап

"Гран-при Монако"

1. Феттель (Германия, "Феррари")

2. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – отставание 3,145

3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 3,745

4. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 5,517

5. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 6,199

6. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 12,038

7. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 15,801

8. Грожан (Франция, "Хаас") – 18,150

9. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 19,445

10. Магнуссен (Дания, "Хаас") – 21,443

11. Палмер (Великобритания, "Рено") – 22,737

12. Окон (Франция, "Форс Индия") – 23,725

13. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 39,089

Не финишировали: Стролл (Канада, "Уильямс"), КВЯТ (Россия, "Торо Россо"), Вандорн (Бельгия, "Макларен"), Эрикссон (Швеция, "Заубер"), Баттон ("Макларен", Великобритания), Верляйн (Германия, "Заубер"), Хюлькенберг (Германия, "Рено").