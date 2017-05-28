Феттель выиграл "Гран-при Монако", Квят - не финишировал

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель из "Феррари" стал победителем "Гран-при Монако". Отметим, что эта победа стала для тнемца 45-й в карьере. Вторым к финишу пришел его партнер по итальянской конюшне Кими Райкконен. Третьим стал Даниэл Риккьярдо из "Ред Булла".
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог завершить гонку. Он сошел с трассы за шесть кругов до финиша после столкновения с Серхио Пересом.
Чемпионат мира
6-й этап
"Гран-при Монако"
1. Феттель (Германия, "Феррари")
2. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – отставание 3,145
3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 3,745
4. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 5,517
5. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 6,199
6. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 12,038
7. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 15,801
8. Грожан (Франция, "Хаас") – 18,150
9. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 19,445
10. Магнуссен (Дания, "Хаас") – 21,443
11. Палмер (Великобритания, "Рено") – 22,737
12. Окон (Франция, "Форс Индия") – 23,725
13. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 39,089
Не финишировали: Стролл (Канада, "Уильямс"), КВЯТ (Россия, "Торо Россо"), Вандорн (Бельгия, "Макларен"), Эрикссон (Швеция, "Заубер"), Баттон ("Макларен", Великобритания), Верляйн (Германия, "Заубер"), Хюлькенберг (Германия, "Рено").
NicolasHomme
Вот ехал Хэмильтон за Квятом пол гонки в 2 сек. и ехал. Вот зазвали Квята на питстоп, обули в медленную резину и выпустили на трассу. И в итоге, в тот момент, когда Хэмильтон поехал на питстоп, он был впереди Квята на 30 сек. и после пита опережал секунд на 10. Вот и вся разница в питстопах. Нельзя провести питстоп не как в учебнике начинающего инженера ф-1, а подумать головой?
17:17
Пиндосовский прихвостень
Гонка трамваев
17:17
Солёный
А Кими сам пит-стоп попросил, вроде, спросил что-то типа "когда заезжать ребята" - по ходу у него машина уже на исходе была, а Себ ехал до последнего... какая комнадная тактика, в таком случае - кто-то хуже резину бережет, тот раньше заезжает...
17:14
NicolasHomme
Квята, пожалуй, можно только за старт пожурить. А ТР за питстопы ... видно ведь, что чем позже питстоп, тем больше отыгрывается мест. Ну так не делайте питстопы одними из первых, сделайте последними, как Хэмильтон. Ну и Перес вынес за гонку пару машин плюс чуть ли по радио нафиг всех не посылал, красавчик :) Феррари дали победу Феттелю, Кими даже не удивился.
17:12
Shumi083
жаль кими , а феррари могли бы дать шанс кими на победу , это не конец сезона ведь
17:12
george64
Так и думал, когда Перес оказался позади Квята, что бешеный мексиканец чего-нибудь учудит. ( Болобок в своем репертуаре: про Максимку три слова, про Квята - тридцать. )) Вот такая она - нелюбовь. ) "непонятна игра на кенгуренка" ? А на кого играть? Распиаренная пустышка хто такой вообще??!!!
17:12
Союз Аполлонович
Джерри. Без Тома. Колобок, давай поиграем в интересную игру. Я загадаю слово из трёх букв, а ты на него пойдёшь.______ Не получится игры, он уже давно там))
17:09
zamzam85
Квят не уступал темпом Хэмильтону, как же ему не везет в каждом моменте. Ломают его и команда и обстоятельства почти каждую гонку
17:07
Джерри. Без Тома.
Колобок, давай поиграем в интересную игру. Я загадаю слово из трёх букв, а ты на него пойдёшь.
17:04
КолобокКолобков
Да уж...И Кими и Макс лишились мест из-за командной тактики...Если в Феррари это еще объяснимо, тк тефтель- лидер чемпионата, то со стороны РБ непонятна игра на кенгуренка...Как-бы там не было Макс добрался таки до финиша в Монако, уже хорошо. Тут кто-то Переса собрался убивать- это дело вкуса. Так то по сути изька обсерился на старте, став единственным,кто потерял места, и потом еще в гонке машину колотил о стены...Так что перес просто положил конец мучениям, надеюсь это скоро сделает и доктор Марко и его новый помощник Йосс-Босс. Раз за разом сливать Сайнцу - не смешно уже, Гасли бы не дал так вытирать о себя ноги. Кого надо убить, так это- дорожного столбика. Предсказуемо обделался, да еще Верляйна чуть не убил...По пилоту дня вообще нет вариантов...Если только Сайнцу дадут...
17:01
Союз Аполлонович
Джерри. Без Тома. Переса прибить мало. Ни себе, ни людям._________ Горячий мексикашка)
16:55
Паснаход
"Никогда такого не было, и вот опять." (Черномырдин о Квяте)
16:55
fair
феррари красавцы
16:54
Джерри. Без Тома.
Переса прибить мало. Ни себе, ни людям.
16:53
Паснаход
fireman32, за счёт более позднего питстопа вроде.
16:52
Союз Аполлонович
fireman32 За счет чего Феттель обошел Райкконена?________ За счет более позднего пит стопа. Гонка - унылое г...
16:52
Джерри. Без Тома.
У Кими победу, конечно, отняли. Свои же. Без зазрения совести. Но - сам виноват, нечего было на старте сезона сливать Тефтелю всё, что можно.
16:51
fireman32
За счет чего Феттель обошел Райкконена?
16:49