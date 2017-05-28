16:47 | ФОРМУЛА-1

Феттель выиграл "Гран-при Монако", Квят - не финишировал

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Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель из "Феррари" стал победителем "Гран-при Монако". Отметим, что эта победа стала для тнемца 45-й в карьере. Вторым к финишу пришел его партнер по итальянской конюшне Кими Райкконен. Третьим стал Даниэл Риккьярдо из "Ред Булла".

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог завершить гонку. Он сошел с трассы за шесть кругов до финиша после столкновения с Серхио Пересом.

Чемпионат мира

6-й этап

"Гран-при Монако"

1. Феттель (Германия, "Феррари")

2. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – отставание 3,145

3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 3,745

4. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 5,517

5. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 6,199

6. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 12,038

7. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 15,801

8. Грожан (Франция, "Хаас") – 18,150

9. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 19,445

10. Магнуссен (Дания, "Хаас") – 21,443

11. Палмер (Великобритания, "Рено") – 22,737

12. Окон (Франция, "Форс Индия") – 23,725

13. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 39,089

Не финишировали: Стролл (Канада, "Уильямс"), КВЯТ (Россия, "Торо Россо"), Вандорн (Бельгия, "Макларен"), Эрикссон (Швеция, "Заубер"), Баттон ("Макларен", Великобритания), Верляйн (Германия, "Заубер"), Хюлькенберг (Германия, "Рено").

Дополнительная информация

http://formula.sport-express.ru/personal/

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КОММЕНТАРИИ (18)
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NicolasHomme

Вот ехал Хэмильтон за Квятом пол гонки в 2 сек. и ехал. Вот зазвали Квята на питстоп, обули в медленную резину и выпустили на трассу. И в итоге, в тот момент, когда Хэмильтон поехал на питстоп, он был впереди Квята на 30 сек. и после пита опережал секунд на 10. Вот и вся разница в питстопах. Нельзя провести питстоп не как в учебнике начинающего инженера ф-1, а подумать головой?

17:17

Пиндосовский прихвостень

Гонка трамваев

17:17

Солёный

А Кими сам пит-стоп попросил, вроде, спросил что-то типа "когда заезжать ребята" - по ходу у него машина уже на исходе была, а Себ ехал до последнего... какая комнадная тактика, в таком случае - кто-то хуже резину бережет, тот раньше заезжает...

17:14

NicolasHomme

Квята, пожалуй, можно только за старт пожурить. А ТР за питстопы ... видно ведь, что чем позже питстоп, тем больше отыгрывается мест. Ну так не делайте питстопы одними из первых, сделайте последними, как Хэмильтон. Ну и Перес вынес за гонку пару машин плюс чуть ли по радио нафиг всех не посылал, красавчик :) Феррари дали победу Феттелю, Кими даже не удивился.

17:12

Shumi083

жаль кими , а феррари могли бы дать шанс кими на победу , это не конец сезона ведь

17:12

george64

Так и думал, когда Перес оказался позади Квята, что бешеный мексиканец чего-нибудь учудит. ( Болобок в своем репертуаре: про Максимку три слова, про Квята - тридцать. )) Вот такая она - нелюбовь. ) "непонятна игра на кенгуренка" ? А на кого играть? Распиаренная пустышка хто такой вообще??!!!

17:12

Союз Аполлонович

Джерри. Без Тома. Колобок, давай поиграем в интересную игру. Я загадаю слово из трёх букв, а ты на него пойдёшь.______ Не получится игры, он уже давно там))

17:09

zamzam85

Квят не уступал темпом Хэмильтону, как же ему не везет в каждом моменте. Ломают его и команда и обстоятельства почти каждую гонку

17:07

Джерри. Без Тома.

Колобок, давай поиграем в интересную игру. Я загадаю слово из трёх букв, а ты на него пойдёшь.

17:04

КолобокКолобков

Да уж...И Кими и Макс лишились мест из-за командной тактики...Если в Феррари это еще объяснимо, тк тефтель- лидер чемпионата, то со стороны РБ непонятна игра на кенгуренка...Как-бы там не было Макс добрался таки до финиша в Монако, уже хорошо. Тут кто-то Переса собрался убивать- это дело вкуса. Так то по сути изька обсерился на старте, став единственным,кто потерял места, и потом еще в гонке машину колотил о стены...Так что перес просто положил конец мучениям, надеюсь это скоро сделает и доктор Марко и его новый помощник Йосс-Босс. Раз за разом сливать Сайнцу - не смешно уже, Гасли бы не дал так вытирать о себя ноги. Кого надо убить, так это- дорожного столбика. Предсказуемо обделался, да еще Верляйна чуть не убил...По пилоту дня вообще нет вариантов...Если только Сайнцу дадут...

17:01

Союз Аполлонович

Джерри. Без Тома. Переса прибить мало. Ни себе, ни людям._________ Горячий мексикашка)

16:55

Паснаход

"Никогда такого не было, и вот опять." (Черномырдин о Квяте)

16:55

fair

феррари красавцы

16:54

Джерри. Без Тома.

Переса прибить мало. Ни себе, ни людям.

16:53

Паснаход

fireman32, за счёт более позднего питстопа вроде.

16:52

Союз Аполлонович

fireman32 За счет чего Феттель обошел Райкконена?________ За счет более позднего пит стопа. Гонка - унылое г...

16:52

Джерри. Без Тома.

У Кими победу, конечно, отняли. Свои же. Без зазрения совести. Но - сам виноват, нечего было на старте сезона сливать Тефтелю всё, что можно.

16:51

fireman32

За счет чего Феттель обошел Райкконена?

16:49