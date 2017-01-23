09:17 | ФОРМУЛА-1

Феттель выиграл для Германии Кубок Наций в рамках "Гонки чемпионов"

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Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выиграл для Германии Кубок Наций – турнир в рамках "Гонки чемпионов", которая проходила в Майами. В финале Феттель, который выступал в одиночку после аварии Паскаля Верляйна, победил американцев Курта и Кайла Бушей из NASCAR. Ранее Феттель выигрывал этот трофей для Германии в паре с Михаэлем Шумахером.

В полуфинале Феттель опередил колумбийцев Хуана-Пабло Монтойю и Габи Чавеса. Курт и Кайл Буши на пути к финалу победили датчан Тома Кристенсена и Петтера Сольберга, а также британцев Дженсона Баттона и Дэвида Култхарда.

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Материалы REN-TV

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