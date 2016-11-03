Феттель в Мексике оскорбил не только Уайтинга, но и Ферстаппена

Издание Auto Motor und Sport получило в свое распоряжение фрагменты переговоров по радио между некоторыми пилотами и их инженерами во время "Гран-при Мексики". Гонка получилась немного скандальной из-за серии наказаний за действия пилотов и изобиловала эмоциональными высказываниями гонщиков. Например, Себастьян Феттель жестко выругался не только в адрес гоночного директора ФИА Чарли Уайтинга, что попало в эфир, но и в адрес Макса Ферстаппена.

– Что за сукин сын! Что он делает! – так Феттель прокомментировал поведение голландца в борьбе.

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо, который после гонки советовал Феттелю быть спокойнее, сам проявлял во время гонки эмоции.

– Что делают гонщики в первой шикане? Сначала Льюис ее срезал, а теперь Макс и Феттель! – пожаловался австралиец. – Поставьте уже там стену, черт побери! И больше никто так не будет делать! Честное слово, это какой-то бред. Это настоящий детский сад!