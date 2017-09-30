Феттель стартует последним на "Гран-при Малайзии"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель не показал никакого времени в квалификации "Гран-при Малайзии" и завтра в гонке стартует последним. В команде приняли решение заменить двигатель на болиде немца после третьей практики – под конец сессии он серьезно замедлился на задней прямой, застряв на второй передаче, ему сразу же сказали вернуться в гараж.

Новый двигатель стал четвертым по счету - последним разрешенным на сезон. По ходу первого сегмента квалификации у Феттеля возникли новые проблемы. По его словам, причина проблем в турбине.

Добавим, что отставание Феттеля от лидирующего в личном зачете Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" составляет 28 очков.

"Гран-при Малайзии". Квалификация. LIVE!