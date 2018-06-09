Феттель стал первым в квалификации "Гран-при Канады", Сироткин – 18-й

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем в квалификации "Гран-при Канады". Второе время показал финн Валттери Боттас из "Мерседеса", тройку лучших замкнул голландец Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл".
Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин занял 18-ю строчку. Его партнер по команде Лэнс Стролл стартует в гонке с 17-й позиции.
Чемпионат мира
7-й этап
"Гран-при Канады"
Квалификация
1. Себастьян Феттель (Германия, "Феррари") – 1.10,764
2. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 1.10,857
3. Макс Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 1.10,937
4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 1.10,996
5. Кими Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 1.11,095
6. Дэниэль Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 1.11,116
7. Нико Хюлькенберг (Германия, "Рено") – 1.11,973
8. Эстебан Окон (Франция, "Форс Индия") – 1.12,084
9. Карлос Сайнс (Испания, "Рено") – 1.12,168
10. Серхио Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1.12,671
11. Кевин Магнуссен (Дания, "Хаас") – 1.12,606
12. Брендон Хартли (Новая Зеландия, "Торо Россо") – 1.12,635
13. Шарль Леклер (Монако, "Заубер") – 1.12,661
14. Фернандо Алонсо (Испания, "Макларен") – 1.12,856
15. Стоффел Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 1.12,865
16. Пьер Гасли (Франция, "Хаас") – 1.13,047
17. Лэнс Стролл (Канада, "Уильямс") – 1.13,590
18. Сергей СИРОТКИН (Россия, "Уильямс") – 1.13,643
19. Маркус Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 1.14,593
- Мерседес
- Себастьян Феттель
- Феррари
- Уильямс (команда)
- Сергей Сироткин
- Ред Булл (Ф-1)
- Валттери Боттас
- Макс Ферстаппен
- Лэнс Стролл