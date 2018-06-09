Феттель стал первым в квалификации "Гран-при Канады", Сироткин – 18-й

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем в квалификации "Гран-при Канады". Второе время показал финн Валттери Боттас из "Мерседеса", тройку лучших замкнул голландец Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл".

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин занял 18-ю строчку. Его партнер по команде Лэнс Стролл стартует в гонке с 17-й позиции.

Чемпионат мира

7-й этап

"Гран-при Канады"

Квалификация

1. Себастьян Феттель (Германия, "Феррари") – 1.10,764

2. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 1.10,857

3. Макс Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 1.10,937

4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 1.10,996

5. Кими Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 1.11,095

6. Дэниэль Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 1.11,116

7. Нико Хюлькенберг (Германия, "Рено") – 1.11,973

8. Эстебан Окон (Франция, "Форс Индия") – 1.12,084

9. Карлос Сайнс (Испания, "Рено") – 1.12,168

10. Серхио Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1.12,671

11. Кевин Магнуссен (Дания, "Хаас") – 1.12,606

12. Брендон Хартли (Новая Зеландия, "Торо Россо") – 1.12,635

13. Шарль Леклер (Монако, "Заубер") – 1.12,661

14. Фернандо Алонсо (Испания, "Макларен") – 1.12,856

15. Стоффел Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 1.12,865

16. Пьер Гасли (Франция, "Хаас") – 1.13,047

17. Лэнс Стролл (Канада, "Уильямс") – 1.13,590

18. Сергей СИРОТКИН (Россия, "Уильямс") – 1.13,643

19. Маркус Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 1.14,593