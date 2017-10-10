Феттель сошел с дистанции во время "Гран-при Японии" из-за детали стоимостью 69 долларов

Президент "Феррари" Серджо Маркьонне посетовал на то, что в Японии судьбу гонки для Себастьяна Феттеля решила незначительная деталь. Он признался, что вышедшая из строя свеча зажигания стоила всего 69 долларов.

– Вероятно, мы недооценили эту проблему, – цитирует F1i Маркьонне. – Даже проигнорировали ее, можно сказать. Поскольку до сегодняшнего дня это не имело большого значения. Но мы видим, как ничтожные по своей стоимости детали могут дорого стоить. Нужно решить эту проблему.