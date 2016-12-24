Феттель - разочарование года по версии BBC, Квят - второй

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель назван разочарованием года в опросе BBC. За него проголосовали 26 процентов респондентов. Второе место занял россиянин Даниил Квят, который начал сезон в "Ред Булле", но был переведен в "Торо Россо" (23 процента). Тройку замкнул Эстебан Гутьеррес из "Хааса", не набравший ни одного очка за сезон (6 процентов).

В голосовании за лучшего гонщика года победу одержал Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", занявший по итогам сезона второе место. Всего на 1 процент (37 процентов против 38) отстал от него Макс Ферстаппен, перешедший по ходу сезона из "Торо Россо" в "Ред Булл". Стоит отметить, что в опросе BBC принимали участие в основном британские болельщики, которые могли поддерживать своего соотечественника. Партнер Хэмилтона по команде Нико Росберг, впервые в карьере ставший чемпионом мира, получил только 14 процентов.