Феттель потеряет три места на старте гонки в Японии

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель потеряет три позиции на старте гонки "Гран-при Японии". Как сообщает Motorsport, такое наказание выписали немцу стюарды гонки "Гран-при Малайзии" за инцидент в первом повороте. Феттель врезался в "Мерседес" Нико Росберга, которого развернуло в результате контакта, при этом сам пилот "Феррари" сломал подвеску на машине и сошел с дистанции. Стюарды после изучения повторов и общения с участниками и свидетелями инцидента признали Феттеля виновным в аварии.
Джерри. Без Тома.
Интересно, а когда начнут наказывать нашу звезду, которая - будущий десятикратный? За вечный хаос, тупизм и ажиотаж на старте, которые приводят к вылетам, поломкам, столкновениям другим гонщиков? Хюльк, Саннс, Росберг, Тефтель - кол-во пострадавших от действий звезды растёт от гонки к гонке, а стюарды молчат, как будто так и надо...
15:46
КолобокКолобков
3 позиции мало. Минимум 5 нужно было впаять. А вот за что Росбергу дали 10 секунд- не понятно...Обгон как обгон...
14:58
иго
Жалко! Без Феттеля будет пресно в первом повороте. Хотя, если квалифицируется третьим и стартует шестым может опять прорваться сквозь ред буллы.
14:57