14:47 | ФОРМУЛА-1

Феттель потеряет три места на старте гонки в Японии

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Пилот "Феррари" Себастьян Феттель потеряет три позиции на старте гонки "Гран-при Японии". Как сообщает Motorsport, такое наказание выписали немцу стюарды гонки "Гран-при Малайзии" за инцидент в первом повороте. Феттель врезался в "Мерседес" Нико Росберга, которого развернуло в результате контакта, при этом сам пилот "Феррари" сломал подвеску на машине и сошел с дистанции. Стюарды после изучения повторов и общения с участниками и свидетелями инцидента признали Феттеля виновным в аварии.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Джерри. Без Тома.

Интересно, а когда начнут наказывать нашу звезду, которая - будущий десятикратный? За вечный хаос, тупизм и ажиотаж на старте, которые приводят к вылетам, поломкам, столкновениям другим гонщиков? Хюльк, Саннс, Росберг, Тефтель - кол-во пострадавших от действий звезды растёт от гонки к гонке, а стюарды молчат, как будто так и надо...

15:46

КолобокКолобков

3 позиции мало. Минимум 5 нужно было впаять. А вот за что Росбергу дали 10 секунд- не понятно...Обгон как обгон...

14:58

иго

Жалко! Без Феттеля будет пресно в первом повороте. Хотя, если квалифицируется третьим и стартует шестым может опять прорваться сквозь ред буллы.

14:57

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