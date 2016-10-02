Феттель потеряет три места на старте гонки в Японии

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель потеряет три позиции на старте гонки "Гран-при Японии". Как сообщает Motorsport, такое наказание выписали немцу стюарды гонки "Гран-при Малайзии" за инцидент в первом повороте. Феттель врезался в "Мерседес" Нико Росберга, которого развернуло в результате контакта, при этом сам пилот "Феррари" сломал подвеску на машине и сошел с дистанции. Стюарды после изучения повторов и общения с участниками и свидетелями инцидента признали Феттеля виновным в аварии.