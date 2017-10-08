Феттель получил выговор после "Гран-при Японии"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал ближе к дисциплинарному наказанию в виде лишения десяти мест на старте гонки. Как сообщает F1i, стюарды "Гран-при Японии" объявили немцу выговор, который стал для него вторым. А за три выговора пилот получает штраф.
Причиной выговора стало нарушение Феттелем обязательной процедуры выстраивания на стартовой решетке перед гонкой для прослушивания гимна страны-хозяйки. Немец просто не вышел.
Kimi_
Фуфтель совсем зазвездился. Не выйти на гимн, не уважение старне. Гамно он какое то ноющее постоянно.
12:28
RedMack2
Немец просто не вышел.____________________________))))) Знатный негодяй))))
12:09