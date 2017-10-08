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11:38 | Формула-1

Феттель получил выговор после "Гран-при Японии"

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Пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал ближе к дисциплинарному наказанию в виде лишения десяти мест на старте гонки. Как сообщает F1i, стюарды "Гран-при Японии" объявили немцу выговор, который стал для него вторым. А за три выговора пилот получает штраф.

Причиной выговора стало нарушение Феттелем обязательной процедуры выстраивания на стартовой решетке перед гонкой для прослушивания гимна страны-хозяйки. Немец просто не вышел.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kimi_

Фуфтель совсем зазвездился. Не выйти на гимн, не уважение старне. Гамно он какое то ноющее постоянно.

12:28

RedMack2

Немец просто не вышел.____________________________))))) Знатный негодяй))))

12:09