Феттель показал лучший результат в третьей тренировке "Гран-при США", Сироткин 17-й

Лучший результат в третьей свободной практике "Гран-при США" показал пилот "Феррари" Себастьян Феттель. В тройку лучших также вошли его партнер Кими Райкконен и Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Россиянин Сергей Сироткин из "Уильямса" на 17-м месте.
Квалификация начнется в полночь по московскому времени.
"Гран-при США"
Остин
Третья свободная практика.
1. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.33,797 (20 кругов)
2. Кими Райкконен ("Феррари") +0,046 (21)
3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,073 (23)
4. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,759 (21)
5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,906 (21)
6. Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл") +1,113 (20)
7. Шарль Леклер ("Заубер") +1,568 (21)
8. Серхио Перес ("Форс-Индия") +1,614 (21)
9. Карлос Сайнс" ("Рено") +1,653 (21)
10. Ромен Грожан ("Хаас") +1,671 (19)
11. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +1,765 (22)
12. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1,916 (27)
13. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,973 (19)
14. Нико Хюлькенберг ("Рено") +2,085 (19)
15. Маркус Эрикссон ("Заубер") +2,203 (21)
16. Ланс Стролл ("Уильямс") +2,391 (21)
17. Сергей Сироткин ("Уильямс") +2,396 (20)
18. Стоффель Вандорн ("Макларен") +2,505 (3)
19. Брендон Хартли ("Торо Россо") +2,533 (26)
20. Фернандо Алонсо ("Макларен") +2,535 (20)
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