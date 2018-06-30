Феттель показал лучшее время в третьей практике Гран-при Австрии, Сироткин - последний

Лучший результат в третьей свободной практике продемонстрировал пилот "Ферарри" Себастьян Феттель. В тройку лучших также попали представители "Мерседеса" Льюис Хэмилтон и Вальттери Боттас.
Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин на последней, 20-й позиции. Квалификация начнется в 16.00 по московскому времени.
Гран-при Австрии
"Ред Булл Ринг" (Шпильберг)
Третья свободная практика
1. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.04,070 (22 круга)
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,029 (24)
3. Вальттери Боттас ("Мерседес") +0,134 (24)
4. Кими Райкконен ("Феррари") +0,400 (22)
5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,721 (14)
6. Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл") +0,821 (18)
7. Ромен Грожан ("Хаас") +0,846 (17)
8. Кевин Магнуссен ("Хаас") +0,943 (16)
9. Карлос Сайнс ("Рено") +1,016 (22)
10. Шарль Леклер ("Заубер") +1,149 (25)
11. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1,158 (19)
12. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1,194 (25)
13. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +1,374 (21)
14. Фернандо Алонсо ("Макларен") +1,378 (18)
15. Серхио Перес ("Форс-Индия") +1,432 (24)
16. Маркус Эрикссон ("Заубер") +1,629 (27)
17. Брендон Хартли ("Торо Россо") +1,635 (23)
18. Стоффель Вандорн ("Макларен") +1,767 (16)
19. Лэнс Стролл ("Уильямс") +1,959 (23)
20. СЕРГЕЙ СИРОТКИН ("Уильямс") +2,248 (22)
Дополнительная информация
- Льюис Хэмилтон
- Себастьян Феттель
- Фернандо Алонсо
- Кими Райкконен
- Даниэль Риккьярдо
- Нико Хюлькенберг
- Ромен Грожан
- Серхио Перес
- Карлос Сайнс
- Сергей Сироткин
- Кевин Магнуссен
- Вальттери Боттас
- Макс Ферстаппен
- Эстебан Окон
- Лэнс Стролл
- Пьер Гасли
- Брендон Хартли
- Маркус Эрикссон