10:05 | ФОРМУЛА-1

Феттель подтвердил, что на его машине может быть заменен двигатель

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Пилот "Феррари" Себастьян Феттель подтвердил, что на его машине могут быть заменены элементы двигателя. Команда хочет воспользоваться тем, что в квалификации "Гран-при Сингапура" немца постигла неудача, и он должен стартовать последним. Это позволяет без дополнительной потери мест заменить двигатель.

– Да, мы сейчас думаем над этим, оцениваем, есть ли в этом смысл, – цитирует Motorsport Феттеля. – До сих пор не возникало потребности в замене нынешнего двигателя. И я остался бы на нем, если бы квалифицировался лучше. Но в данной ситуации рассмотреть такой вариант необходимо. Посмотрим, что в итоге решит команда.

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