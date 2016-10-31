Феттель нецензурно выругался в адрес гоночного директора ФИА

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель эмоционально отреагировал во время гонки на серию эпизодов между ним и гонщиком "Ред Булла" Максом Ферстаппеном, который жестко себя вел во время борьбы с немцем. В итоге голландцу удалось опередить Феттеля. Но он был наказан пятисекундным штрафом, что позволило как раз гонщику "Феррари" стать третьим, а Ферстаппен откатился на пятую позицию.

Однако сразу после завершения гонки участники инцидента об этом не знали, поэтому когда гоночный инженер Феттеля попытался донести до него слова гоночного директора ФИА Чарли Уайтинга, немец бурно отреагировал, перебив инженера: "Это мое сообщение для Чарли: "Отвали! Отвали!"

Во время круга возвращения после финиша Феттель и Ферстаппен эмоционально обменялись жестами прямо на ходу из своих кокпитов.