Феттель не согласен со штрафом

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель остался недоволен тем, что был наказан потерей трех позиций на старте "Гран-при США" из-за того, что недостаточно замедлился под красными флагами в первой тренировке.

- Считаю, что достаточно замедлился под красными флагами, - приводит F1 News слова Феттеля. - Стюарды подробно объяснили, что не так. У меня ушло 27,7 секунды, чтобы сбросить скорость. Я считаю… Я увидел красные флаги и замедлился. Я смотрел по сторонам, поскольку искал машину, которая могла быть в стене. В восьмом и девятом поворотах я значительно замедлился в соответствии с правилами, но стюарды посчитали, что у меня это заняло слишком много времени.

Я не знаю, возможно, возникли какие-то проблемы с таймингом, но больше мне нечего добавить. Думаю, нужно придерживаться здравого смысла. У меня ушло 27,7 секунды, чтобы замедлиться, но мне говорят, что я не уложился в лимит, и тем самым нарушил правила. Я не согласен, поскольку замедлился и смотрел по сторонам, оценивая ситуацию на трассе.

Правила относительно сброса скорости под красными флагами предельно ясны, но скорость, до которой нужно замедлиться, очень низкая. Мне нужно было сбросить скорость с 300 км/ч до 40-50 км/ч, чтобы уложиться в отведенное время. В следующий раз я так и сделаю, но не считаю, что это правильно, поскольку если позади окажется машина, она просто может врезаться в меня. Но в данной ситуации важнее избежать штрафа.