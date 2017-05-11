Феттель не намерен переходить в "Мерседес"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель заявил, что не намерен переходить в "Мерседес". По словам четырехкратного чемпиона мира, он полностью сосредоточен на текущем сезоне.

– "Мерседес"? Я ничего об этом не знаю, – приводит Autosport слова Феттеля. – Эти слухи распространяются в Италии? Возможно, вы спрашивали об этом итальянцев: они, судя по всему, знают больше, чем я. Я думаю, что ситуация абсолютно ясная. Я сосредоточен только на сезоне-2017. Это факт.

Сейчас мы находимся в выгодной позиции и хотим сохранить текущий баланс сил. Все остальное неважно. Обо мне ходили слухи и в предыдущие годы.