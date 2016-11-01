Феттель написал письмо с извинениями в адрес ФИА и Уайтинга

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель отправил письма с извинениями в адрес ФИА и гоночного директора "Формулы-1" Чарли Уайтинга. Как сообщает Motorsport, немец извинился за эмоциональное поведение в гонке "Гран-при Мексики". В порыве эмоций из-за агрессивной защиты позиции со стороны Макса Ферстаппена Феттель нецензурно выругался в адрес Уайтинга в переговорах с инженером по радио, что попало в общий эфир.

ФИА начала расследование по этому поводу, и Феттелю может грозить наказание от выговора и штрафа до дисквалификации.