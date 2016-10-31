Феттель может быть наказан за слова в адрес гоночного директора ФИА

ФИА может жестко наказать пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля за поведение во время гонки "Гран-при Мексики". Немец после финиша позволил себе нецензурно выругаться в адрес гоночного директора ФИА Чарли Уайтинга, когда инженер попытался передать ему слова одного из руководителей "Формулы-1".

Позднее Феттель был оштрафован на десять секунд. Но это наказание связано с его агрессивными действиями против Даниэля Риккьярдо на трассе. Теперь ФИА рассмотрит слова Феттеля. В регламенте есть пункт, подразумевающий наказание за "нанесение вреда имиджу "Формулы-1". Именно по этому пункту и может быть наказан Феттель. Ему может грозить даже дисквалификация на следующую гонку.