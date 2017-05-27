Феттель – лучший в третьей практике "Гран-при Монако", Квят – восьмой

Пилоты "Феррари" Себастьян Феттель и Кими Райкконен показали лучшие времена в третьей практике "Гран-при Монако".
Третий - Валттери Боттас из "Мерседеса", четвертый – Макс Ферстаппен из "Ред Булла", пятый – Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), шестой – Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл").
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят, который в четверг был шестым и четвертым, показал восьмое время, его партнер по команде Карлос Сайнс - седьмой.
PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF FP3): @ScuderiaFerrari looking strong ahead of #Quali #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/MtSOQmIeye– Formula 1 (@F1) 27 мая 2017 г.
КолобокКолобков
Союз Аполлонович___аполоныч,ты к чему это?
13:33
Союз Аполлонович
Ну какое 7, глаза протрите
13:29
КолобокКолобков
что касается ф-1, то как я и говорил- Баттон в очередной раз выставляет себя на посмешище. Знатно потроллили дорожного столбика в команде- вот тебе , клоун + 15 позиций и опять просерешь Вандрону )))) В третьей практике он Вандорну без всяких штрафов проиграл,кстати...Чучело...
13:15
КолобокКолобков
Погодите-ка...Я изучил программу арены и иигры и выяснилось, что Матч не собирается показывать инди- 500!!!!!!! Как же так??? Где смотреть то ???
13:13