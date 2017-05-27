13:05 | ФОРМУЛА-1

Феттель – лучший в третьей практике "Гран-при Монако", Квят – восьмой

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Пилоты "Феррари" Себастьян Феттель и Кими Райкконен показали лучшие времена в третьей практике "Гран-при Монако".

Третий - Валттери Боттас из "Мерседеса", четвертый – Макс Ферстаппен из "Ред Булла", пятый – Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), шестой – Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл").

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят, который в четверг был шестым и четвертым, показал восьмое время, его партнер по команде Карлос Сайнс - седьмой.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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КолобокКолобков

Союз Аполлонович___аполоныч,ты к чему это?

13:33

Союз Аполлонович

Ну какое 7, глаза протрите

13:29

КолобокКолобков

что касается ф-1, то как я и говорил- Баттон в очередной раз выставляет себя на посмешище. Знатно потроллили дорожного столбика в команде- вот тебе , клоун + 15 позиций и опять просерешь Вандрону )))) В третьей практике он Вандорну без всяких штрафов проиграл,кстати...Чучело...

13:15

КолобокКолобков

Погодите-ка...Я изучил программу арены и иигры и выяснилось, что Матч не собирается показывать инди- 500!!!!!!! Как же так??? Где смотреть то ???

13:13