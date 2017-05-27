Феттель – лучший в третьей практике "Гран-при Монако", Квят – восьмой

Пилоты "Феррари" Себастьян Феттель и Кими Райкконен показали лучшие времена в третьей практике "Гран-при Монако".

Третий - Валттери Боттас из "Мерседеса", четвертый – Макс Ферстаппен из "Ред Булла", пятый – Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), шестой – Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл").

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят, который в четверг был шестым и четвертым, показал восьмое время, его партнер по команде Карлос Сайнс - седьмой.