Феттель - лучший в третьей практике "Гран-при Азербайджана", Сироткин разбил машину

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Азербайджана". Второй результат у гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, а замкнул тройку партнер Феттеля по команде Кими Райкконен.
Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин показал десятое время, но в конце практики в третьем повороте разбил машину.
abs68
пожалуй пора сходить и поставить что Ферстаппен, Сироткин и Магнуссен до финиша не доберутся по тройной линии, хоть куш сорву чем смотреть за ними и настроение портить.
14:20
abs68
ну продолжается, этот интересно что придумает - солнце в глаза светило
14:10