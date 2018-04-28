Феттель - лучший в третьей практике "Гран-при Азербайджана", Сироткин разбил машину

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Азербайджана". Второй результат у гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, а замкнул тройку партнер Феттеля по команде Кими Райкконен.

Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин показал десятое время, но в конце практики в третьем повороте разбил машину.