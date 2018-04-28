14:05 | Формула-1

Феттель - лучший в третьей практике "Гран-при Азербайджана", Сироткин разбил машину

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Пилот "Феррари"  Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Азербайджана". Второй результат у гонщика "Мерседеса"  Льюиса Хэмилтона, а замкнул тройку партнер Феттеля по команде Кими Райкконен.

Российский гонщик "Уильямса"  Сергей Сироткин показал десятое время, но в конце практики в третьем повороте разбил машину.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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abs68

пожалуй пора сходить и поставить что Ферстаппен, Сироткин и Магнуссен до финиша не доберутся по тройной линии, хоть куш сорву чем смотреть за ними и настроение портить.

14:20

abs68

ну продолжается, этот интересно что придумает - солнце в глаза светило

14:10

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