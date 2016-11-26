Феттель - лучший в 3-й практике на "Гран-при Абу-Даби", Квят – 21-й

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов на "Гран-при Абу-Даби". Немец проехал свой лучший круг за 1 минуту 40,775 секунды. Вторым стал голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла" (+0,137 секунды), а замкнул тройку еще один преставитель "Феррари" финн Кими Райкконен (+0,224).

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал лишь 21-м, отстав от лидера на 3,330 секунды.

Напомним, сегодня же пройдет квалификация, а завтра состоится гонка "Гран-при Абу-Даби", в которой определится победитель чемпионата.