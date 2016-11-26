Феттель - лучший в 3-й практике на "Гран-при Абу-Даби", Квят – 21-й

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов на "Гран-при Абу-Даби". Немец проехал свой лучший круг за 1 минуту 40,775 секунды. Вторым стал голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла" (+0,137 секунды), а замкнул тройку еще один преставитель "Феррари" финн Кими Райкконен (+0,224).
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал лишь 21-м, отстав от лидера на 3,330 секунды.
Напомним, сегодня же пройдет квалификация, а завтра состоится гонка "Гран-при Абу-Даби", в которой определится победитель чемпионата.
PROVISIONAL CLASSIFICATION: Two Ferraris in the top three after the final practice session of the 2016 season #AbuDhabiGP #F1Finale 🇦🇪 pic.twitter.com/fxcxk0kQ7P– Formula 1 (@F1) 26 ноября 2016 г.