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Феттель, Ферстаппен и Райкконен не будут наказаны за столкновение на старте "Гран-при Сингапура"

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Пилоты "Феррари" Себастьян Феттель и Кими Райкконен, а также Макс Ферстаппен из "Ред Булла" не будут наказаны за столкновение на старте "Гран-при Сингапура". Стюарды признали инцидент обычным гоночным моментом и не усмотрели очевидной вины гонщиков.

На первой же прямой Райкконен и Ферстапен столкнулись, машину финна отбросило на партнера по команде Феттеля. Затем Райкконен снова столкнулся с Ферстаппеном, и они оба врезались в Фернандо Алонсо. Последний после разворота продолжил движение, но позднее вынужден был также сойти.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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george64

Serg19700 ....... Очень тонко! ))

23:07

КолобокКолобков

СЭ как всегда очень оперативно доносит новости,чё

23:01

Serg19700

Там же Квята не было. Значит некого наказывать.

22:50