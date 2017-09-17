Феттель, Ферстаппен и Райкконен не будут наказаны за столкновение на старте "Гран-при Сингапура"

Пилоты "Феррари" Себастьян Феттель и Кими Райкконен, а также Макс Ферстаппен из "Ред Булла" не будут наказаны за столкновение на старте "Гран-при Сингапура". Стюарды признали инцидент обычным гоночным моментом и не усмотрели очевидной вины гонщиков.
На первой же прямой Райкконен и Ферстапен столкнулись, машину финна отбросило на партнера по команде Феттеля. Затем Райкконен снова столкнулся с Ферстаппеном, и они оба врезались в Фернандо Алонсо. Последний после разворота продолжил движение, но позднее вынужден был также сойти.
We knew the rain would cause problems, but nothing like this! #SingaporeGP #bbcf1 pic.twitter.com/2L5krDdFwN– BBCF1 (@bbcf1) 17 сентября 2017 г.
george64
Serg19700 ....... Очень тонко! ))
23:07
КолобокКолобков
СЭ как всегда очень оперативно доносит новости,чё
23:01
Serg19700
Там же Квята не было. Значит некого наказывать.
22:50