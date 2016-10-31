Ферстаппена лишили третьего места "Гран-при Мексики" за неправильную защиту против Феттеля

Любопытный эпизод произошел в концовке "Гран-при Мексики". За круг до конца пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, который шел третьим, защищаясь от атак гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля, срезал поворот и получил за счет этого преимущество, но не стал пропускать немца. Феттель не смог обогнать Ферстаппена до конца гонки, но стюарды рассмотрели этот инцидент и наказали 19-летнего голландца 5-секундным штрафом, из-за которого в итоговом протоколе он пропустил не только Феттеля, но и своего партнера по "Ред Буллу" Даниэля Риккьярдо. Отметим, что решение было принято практически перед самым началом церемонии награждения – Ферстаппен успел обсудить этот эпизод с пилотами "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом, которые финишировали первым и вторым. Феттелю в свою очередь пришлось бежать от пит-лейна к месту, где проходила церемония награждения.