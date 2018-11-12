Ферстаппен за стычку с Оконом приговорен к общественным работам

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен признан виновным в нарушении пункта c статьи 12.1.1 Международного спортивного кодекса ФИА. Голландец за то, что толкнул гонщика "Форс Индии" Эстебана Окона из-за столкновения во время гонки "Гран-при Бразилии", приговорен к двум дням общественных работ на мероприятиях, проводимых под эгидой Международной автомобильной федерации.

Напомним, голландец шел ко второй победе подряд, но за 27 кругов до финиша его атаковал отстававший на круг Окон, в результате чего произошло столкновение.