16:08 | ФОРМУЛА-1

Ферстаппен за сезон совершил рекордное число обгонов, начиная с 1983 года

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Производитель шин "Пирелли" опубликовал отчет об обгонах, совершенных пилотами в завершившемся сезоне. Как говорится в докладе, больше других обгонов совершил пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. На его счету 78 таких маневров – максимум с 1983 года. Этому отчасти помог тот факт, что в нынешнем сезоне была 21 гонка – больше, чем когда-либо.

Отметим, что пилотом, которого меньше других обгоняли, стал Себастьян Феттель. Это с ним случилось всего один раз за весь сезон.

Всего же в 21 гонке в 2016 году было совершено 866 обгонов. Чаще всего обгоняли соперников пилоты "Ред Булла" – 136 раз. Реже всего – "Мерседес" – всего семь раз.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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КолобокКолобков

С Максом всё понятно, это его конек. Но про тефтелину - бред. Как они считают??? В Бразилии его Макс обогнал. И что же? Больше его никто не обгонял???? Не хочу для этого пересматривать весь сезон, но явно помню, что Кимми его обгонял не раз и чернушка, это 100%. Или они не считают обгоны на первом круге и типа обгоны по приказу из боксов?

18:59

Taffarel

Действительно странно, и Хэм и Нико на двоих то явно больше наобгоняли

17:45

Dionis741

Зашибись, а как же прорыв Люси с последнего места (после замены моторов) на третье?

16:43

Sandberg

У меринов на двоих всего семь обгонов за сезон?? Видимо в их отношении считались только случаи, когда они друг друга обгоняли (ну т.е. Льюис обгонял Нико))

16:33

abs68

т.е. Квят должен быть на где-то на третьем месте

16:27

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