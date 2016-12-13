Ферстаппен за сезон совершил рекордное число обгонов, начиная с 1983 года

Производитель шин "Пирелли" опубликовал отчет об обгонах, совершенных пилотами в завершившемся сезоне. Как говорится в докладе, больше других обгонов совершил пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. На его счету 78 таких маневров – максимум с 1983 года. Этому отчасти помог тот факт, что в нынешнем сезоне была 21 гонка – больше, чем когда-либо.

Отметим, что пилотом, которого меньше других обгоняли, стал Себастьян Феттель. Это с ним случилось всего один раз за весь сезон.

Всего же в 21 гонке в 2016 году было совершено 866 обгонов. Чаще всего обгоняли соперников пилоты "Ред Булла" – 136 раз. Реже всего – "Мерседес" – всего семь раз.