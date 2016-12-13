Ферстаппен за сезон совершил рекордное число обгонов, начиная с 1983 года

Производитель шин "Пирелли" опубликовал отчет об обгонах, совершенных пилотами в завершившемся сезоне. Как говорится в докладе, больше других обгонов совершил пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. На его счету 78 таких маневров – максимум с 1983 года. Этому отчасти помог тот факт, что в нынешнем сезоне была 21 гонка – больше, чем когда-либо.
Отметим, что пилотом, которого меньше других обгоняли, стал Себастьян Феттель. Это с ним случилось всего один раз за весь сезон.
Всего же в 21 гонке в 2016 году было совершено 866 обгонов. Чаще всего обгоняли соперников пилоты "Ред Булла" – 136 раз. Реже всего – "Мерседес" – всего семь раз.
КолобокКолобков
С Максом всё понятно, это его конек. Но про тефтелину - бред. Как они считают??? В Бразилии его Макс обогнал. И что же? Больше его никто не обгонял???? Не хочу для этого пересматривать весь сезон, но явно помню, что Кимми его обгонял не раз и чернушка, это 100%. Или они не считают обгоны на первом круге и типа обгоны по приказу из боксов?
18:59
Taffarel
Действительно странно, и Хэм и Нико на двоих то явно больше наобгоняли
17:45
Dionis741
Зашибись, а как же прорыв Люси с последнего места (после замены моторов) на третье?
16:43
Sandberg
У меринов на двоих всего семь обгонов за сезон?? Видимо в их отношении считались только случаи, когда они друг друга обгоняли (ну т.е. Льюис обгонял Нико))
16:33
abs68
т.е. Квят должен быть на где-то на третьем месте
16:27