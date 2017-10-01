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11:38 | Формула-1

Ферстаппен выиграл "Гран-при Малайзии" в первой гонке без Квята

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем "Гран-при Малайзии". Для него это вторая победа в карьере - первую он одержал в "Гран-при Испании"-2016, первой гонке за рулем "Ред Булла". Напомним, что в "Гран-при Малайзии" не принял участие российский гонщик Даниил Квят - за рулем "Торо Россо" его сменил Пьер Гасли.

Француз в дебютной гонке занял 14-е место.

На подиум попали также Льюис Хэмилтон и Даниэль Риккьярдо.

Чемпионат мира

15-й этап

"Гран-при Малайзии"

1. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл")

2. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – отставание 12,770

3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") - 22,519

4. Феттель (Германия, "Феррари") - 37,362

5. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 56,021

6. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1 круг

7. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 1 круг

8. Стролл (Канада, "Уильямс") – 1 круг

9. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 1 круг

10. Окон (Франция, "Форс Индия") – 1 круг

11. Алонсо (Испания, "Макларен") - 1 круг

12. Магнуссен (Дания, "Хаас") - 1 круг

13. Грожан (Франция, "Хаас") – 1 круг

14. Гасли (Франция, "Торо Россо") - 1 круг 

15. Палмер (Великобритания, "Рено") – 1 круг

16. Хюлькенберг (Германия, "Рено") - 1 круг

17. Верляйн (Германия, "Заубер") – 1 круг

18. Эрикссон (Швеция, "Заубер") - 2 круга

Не финишировал: Сайнс (Испания, "Торо Россо").

Не стартовал: Райкконен (Финляндия, "Феррари").

Личный зачет: 1. Хэмилтон - 281. 2. Феттель - 247. 3. Боттас - 222. 4. Риккьярдо - 177. 5. Райкконен - 138. 6. Ферстаппен - 93. 7. Перес - 68. 8. Окон - 57. 9. Сайнс - 48. 10. Хюлькенберг - 34. 11. Масса - 33. 12. Стролл - 32. 13. Грожан - 26. 14. Алонсо - 18. 15. Вандорн - 13. 16. Магнуссен - 11. 17. Палмер - 8. 18. Верляйн - 5. 19. КВЯТ (Россия, "Торо Россо" - 4. Эрикссон, Джовинацци, Ди Реста, Гасли - 0.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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zolton

Конечно заслужил. Всех обогнал....особенно красиво обошел Райконена и Феттеля на старте.

12:09

КолобокКолобков

Ну вот, как только нет горячего финского парня рядом- со стартом никаких проблем. Макс безусловно заслужил эту победу. Очень жаль, что Малайзию убрали, кретины. Очень хорошая трасса, всегда много красивой борьбы. Помню первую гонку, тогда дядя Миша вернулся после перелома и в квале привез всем больше секунды...Время пролетело очень быстро...

12:02

shpasic

связь такая, что Квят бы вынес Максика с трассы)

11:55

Radej

Джерри. Без Тома.___________Присоединяюсь, заслуженная, трудовая победа. Кто знает конечно, что было бы не будь проблем у Феттеля, но жизнь не терпит сослагательных наклонений. Макс впечатлил,пусть Хэмильтон в Малайзии всегда не фонтан, но темп относительно Риккардо говорит о многом.

11:52

Igrok Igorek

Какая связь, СЭ???

11:50

Джерри. Без Тома.

Ладно, я сегодня добрая, даже рада за Макса. Во-первых, подарок ко дню рождения, во-вторых, победил заслуженно, в-третьих, это справедливо после всех его неудач в этом году.

11:47

Джерри. Без Тома.

У дураков мысли сходятся.))) Короче, Даню выкинут на следующий год, и Макс станет чемпионом.)))

11:45

Бней Иегуда

Хороший подарок к юбилею.)

11:44

zolton

В следующей Максим тоже победит соответственно!

11:43

Джерри. Без Тома.

Даню перевели в ТР - Макс выиграл. Даню отстранили от гонок - Макс выиграл. Интересная закономерность.)))

11:43

Курдин

Закономерность, если Квят на понижение, Ферстаппен побеждает

11:42

Al4em1st88

Эти две вещи просто теснейшим образом связаны друг с другом,лолки)))

11:41