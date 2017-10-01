Ферстаппен выиграл "Гран-при Малайзии" в первой гонке без Квята

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем "Гран-при Малайзии". Для него это вторая победа в карьере - первую он одержал в "Гран-при Испании"-2016, первой гонке за рулем "Ред Булла". Напомним, что в "Гран-при Малайзии" не принял участие российский гонщик Даниил Квят - за рулем "Торо Россо" его сменил Пьер Гасли.

Француз в дебютной гонке занял 14-е место.

На подиум попали также Льюис Хэмилтон и Даниэль Риккьярдо.

Чемпионат мира

15-й этап

"Гран-при Малайзии"

1. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл")

2. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – отставание 12,770

3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") - 22,519

4. Феттель (Германия, "Феррари") - 37,362

5. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 56,021

6. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1 круг

7. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 1 круг

8. Стролл (Канада, "Уильямс") – 1 круг

9. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 1 круг

10. Окон (Франция, "Форс Индия") – 1 круг

11. Алонсо (Испания, "Макларен") - 1 круг

12. Магнуссен (Дания, "Хаас") - 1 круг

13. Грожан (Франция, "Хаас") – 1 круг

14. Гасли (Франция, "Торо Россо") - 1 круг

15. Палмер (Великобритания, "Рено") – 1 круг

16. Хюлькенберг (Германия, "Рено") - 1 круг

17. Верляйн (Германия, "Заубер") – 1 круг

18. Эрикссон (Швеция, "Заубер") - 2 круга

Не финишировал: Сайнс (Испания, "Торо Россо").

Не стартовал: Райкконен (Финляндия, "Феррари").

Личный зачет: 1. Хэмилтон - 281. 2. Феттель - 247. 3. Боттас - 222. 4. Риккьярдо - 177. 5. Райкконен - 138. 6. Ферстаппен - 93. 7. Перес - 68. 8. Окон - 57. 9. Сайнс - 48. 10. Хюлькенберг - 34. 11. Масса - 33. 12. Стролл - 32. 13. Грожан - 26. 14. Алонсо - 18. 15. Вандорн - 13. 16. Магнуссен - 11. 17. Палмер - 8. 18. Верляйн - 5. 19. КВЯТ (Россия, "Торо Россо" - 4. Эрикссон, Джовинацци, Ди Реста, Гасли - 0.