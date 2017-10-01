Ферстаппен выиграл "Гран-при Малайзии" в первой гонке без Квята

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем "Гран-при Малайзии". Для него это вторая победа в карьере - первую он одержал в "Гран-при Испании"-2016, первой гонке за рулем "Ред Булла". Напомним, что в "Гран-при Малайзии" не принял участие российский гонщик Даниил Квят - за рулем "Торо Россо" его сменил Пьер Гасли.
Француз в дебютной гонке занял 14-е место.
На подиум попали также Льюис Хэмилтон и Даниэль Риккьярдо.
Чемпионат мира
15-й этап
"Гран-при Малайзии"
1. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл")
2. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – отставание 12,770
3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") - 22,519
4. Феттель (Германия, "Феррари") - 37,362
5. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 56,021
6. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1 круг
7. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 1 круг
8. Стролл (Канада, "Уильямс") – 1 круг
9. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 1 круг
10. Окон (Франция, "Форс Индия") – 1 круг
11. Алонсо (Испания, "Макларен") - 1 круг
12. Магнуссен (Дания, "Хаас") - 1 круг
13. Грожан (Франция, "Хаас") – 1 круг
14. Гасли (Франция, "Торо Россо") - 1 круг
15. Палмер (Великобритания, "Рено") – 1 круг
16. Хюлькенберг (Германия, "Рено") - 1 круг
17. Верляйн (Германия, "Заубер") – 1 круг
18. Эрикссон (Швеция, "Заубер") - 2 круга
Не финишировал: Сайнс (Испания, "Торо Россо").
Не стартовал: Райкконен (Финляндия, "Феррари").
Личный зачет: 1. Хэмилтон - 281. 2. Феттель - 247. 3. Боттас - 222. 4. Риккьярдо - 177. 5. Райкконен - 138. 6. Ферстаппен - 93. 7. Перес - 68. 8. Окон - 57. 9. Сайнс - 48. 10. Хюлькенберг - 34. 11. Масса - 33. 12. Стролл - 32. 13. Грожан - 26. 14. Алонсо - 18. 15. Вандорн - 13. 16. Магнуссен - 11. 17. Палмер - 8. 18. Верляйн - 5. 19. КВЯТ (Россия, "Торо Россо" - 4. Эрикссон, Джовинацци, Ди Реста, Гасли - 0.
zolton
Конечно заслужил. Всех обогнал....особенно красиво обошел Райконена и Феттеля на старте.
12:09
КолобокКолобков
Ну вот, как только нет горячего финского парня рядом- со стартом никаких проблем. Макс безусловно заслужил эту победу. Очень жаль, что Малайзию убрали, кретины. Очень хорошая трасса, всегда много красивой борьбы. Помню первую гонку, тогда дядя Миша вернулся после перелома и в квале привез всем больше секунды...Время пролетело очень быстро...
12:02
shpasic
связь такая, что Квят бы вынес Максика с трассы)
11:55
Radej
Джерри. Без Тома.___________Присоединяюсь, заслуженная, трудовая победа. Кто знает конечно, что было бы не будь проблем у Феттеля, но жизнь не терпит сослагательных наклонений. Макс впечатлил,пусть Хэмильтон в Малайзии всегда не фонтан, но темп относительно Риккардо говорит о многом.
11:52
Igrok Igorek
Какая связь, СЭ???
11:50
Джерри. Без Тома.
Ладно, я сегодня добрая, даже рада за Макса. Во-первых, подарок ко дню рождения, во-вторых, победил заслуженно, в-третьих, это справедливо после всех его неудач в этом году.
11:47
Джерри. Без Тома.
У дураков мысли сходятся.))) Короче, Даню выкинут на следующий год, и Макс станет чемпионом.)))
11:45
Бней Иегуда
Хороший подарок к юбилею.)
11:44
zolton
В следующей Максим тоже победит соответственно!
11:43
Джерри. Без Тома.
Даню перевели в ТР - Макс выиграл. Даню отстранили от гонок - Макс выиграл. Интересная закономерность.)))
11:43
Курдин
Закономерность, если Квят на понижение, Ферстаппен побеждает
11:42
Al4em1st88
Эти две вещи просто теснейшим образом связаны друг с другом,лолки)))
11:41