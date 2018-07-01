Ферстаппен выиграл "Гран-при Австрии" после схода Хэмилтона и Боттаса

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем "Гран-при Австрии". Вторым и третьим финишировали Кими Райкконен и Себастьян Феттель из "Феррари".

Гонщики "Мерседеса" Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон, стартовавшие с первого ряда, не смогли завершить гонку.

Чемпионат мира

9-й этап

"Гран-при Австрии"

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1:21.56,024

2. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - отставание 0.01,504

3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 0.03,181

4. Ромэн Грожан (Франция, Haas) - 1 круг

5. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1 круг

6. Эстебан Окон (Франция, Force India) - 1 круг

7. Серхио Перес (Мексика, Force India) - 1 круг

8. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) - 1 круг

9. Шарль Леклер (Монако, Sauber) - 1 круг

10. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) - 1 круг

11. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) - 1 круг

12. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1 круг

13. Лэнс Стролл (Канада, Williams) - 2 круга

14. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams) - 2 круга

Не финишировали: Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren), Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes), Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso), Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing), Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes), Нико Хюлькенберг (Германия, Renault)

Личный зачет: 1. Себастьян Феттель - 146. 2. Льюис Хэмилтон - 145. 3. Кими Райкконен - 101. 4. Дэниэль Риккьярдо - 96. 5. Макс Ферстаппен - 93. 6. Валттери Боттас - 92. 7. Кевин Магнуссен - 37. 8. Фернандо Алонсо - 36. 9. Нико Хюлькенберг - 34. 10. Карлос Сайнс - 28. 11. Серхио Перес - 23. 12. Эстебан Окон - 19. 13. Пьер Гасли - 18. 14. Шарль Леклер - 13. 15. Ромэн Грожан - 12. 16. Стоффел Вандорн - 8. 17. Лэнс Стролл - 4. 18. Маркус Эрикссон - 3. 19. Брендон Хартли - 1. 20. Сергей СИРОТКИН - 0.

Кубок конструкторов: 1. Ferrari - 247. 2. Mercedes - 237. 3. Red Bull Racing - 189. 4. Renault - 62. 5. Haas - 49. 6. McLaren - 44. 7. Force India - 42. 8. Toro Rosso - 19. 9. Sauber - 16. 10. Williams - 4