13:55 | ФОРМУЛА-1

Ферстаппен стал "Персоной года" ФИА и получил приз за лучший обгон

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен получил сразу два приза от ФИА по итогам 2016 года. Голландец стал второй год подряд "Персоной года". Эту премию ФИА вручает по итогам опросов представителей СМИ.

Также Ферстаппен получил приз за "Обгон года". Лучшим обгоном во всех гоночных сериях, организованных ФИА, был признан эпизод во время дождевой гонки "Гран-при Бразилии", где Ферстаппен, совершив внушительный прорыв, обошел будущего чемпиона мира Нико Росберга. Отметим, что премию за лучший обгон года Ферстаппен получает третий год подряд.

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