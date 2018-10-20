Ферстаппен снова критикует "Рено". Теперь за обещания

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен не удержался от критики в адрес производителя двигателя "Рено". Голландец в очередной раз отпустил язвительный комментарий после заявления "Рено" о том, что с 2019 года она будет использовать новую трансмиссию, которая позволит выйти на уровень "Мерседеса" и "Феррари".

– Прошу заметить, что они говорили об этом четыре года назад, три года назад, и два года назад мы слышали то же самое, – цитирует F1i Ферстаппена. – С "Рено" всегда одна и та же история. Но для меня это в любом случае ничего не значит, поскольку в следующем году мой "Ред Булл" будет оснащен мотором "Хонды".