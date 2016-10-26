Ферстаппен считает, что Хэмилтон еще может выиграть чемпионат

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен считает, что Льюис Хэмилтон еще способен выиграть чемпионат. За три гонки до конца сезона британец отстает от Нико Росберга на 26 очков.

– Пусть факты и говорят в пользу Нико, я хочу лишь отметить, что Льюис очень быстр, это великий боец, который никогда не сдается, – цитирует Bild Ферстаппена. – Так что, я думаю, борьба будет интересной до последней гонки. С кем хотел бы себя сравнить? Я Ферстаппен. Но если пришлось бы выбирать, я остановился бы на Хэмилтоне. Но это не значит, что Нико недостаточно быстр.