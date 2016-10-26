12:51 | ФОРМУЛА-1

Ферстаппен считает, что Хэмилтон еще может выиграть чемпионат

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен считает, что Льюис Хэмилтон еще способен выиграть чемпионат. За три гонки до конца сезона британец отстает от Нико Росберга на 26 очков.

– Пусть факты и говорят в пользу Нико, я хочу лишь отметить, что Льюис очень быстр, это великий боец, который никогда не сдается, – цитирует Bild Ферстаппена. – Так что, я думаю, борьба будет интересной до последней гонки. С кем хотел бы себя сравнить? Я Ферстаппен. Но если пришлось бы выбирать, я остановился бы на Хэмилтоне. Но это не значит, что Нико недостаточно быстр.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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storog1977

Ну, если САМ, так считает, так тому и быть

13:41

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