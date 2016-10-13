Ферстаппен - самый нелюбимый пилот "Формулы-1" среди немецких болельщиков, Квят - пятый

Немецкое издание Motorsport-total.com провело опрос среди своих читателей на тему самого нелюбимого пилота "Формулы-1". Наибольшее количество голосов набрал гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен, который получил 33,54 процента голосов.

Второе место занял пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (30,53 процента), а третье – его партнер по команде Нико Росберг (5,94). Россиянин Даниил Квят, представляющий "Торо Россо", расположился на пятой строчке самых нелюбимых гонщиков, набрав 5,89 процента голосов.

Полные итоги опроса выглядят следующим образом:



1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 33,54 процента

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 30,53

3. Нико Росберг ("Мерседес") – 7,20

4. Себастьян Феттель ("Феррари") – 5,94

5. Даниил КВЯТ ("Торо Россо") – 5,89

6. Паскаль Верляйн ("Манор") – 4,77

7. Фернандо Алонсо ("Макларен") – 4,34

8. Другой пилот - 4,28

9. Кими Райкконен ("Феррари") – 1,60

10. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия") – 0,69

11. Ромен Грожан ("Хаас") – 0,68

12. Дженсон Баттон ("Макларен") – 0,54