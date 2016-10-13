Ферстаппен - самый нелюбимый пилот "Формулы-1" среди немецких болельщиков, Квят - пятый

Немецкое издание Motorsport-total.com провело опрос среди своих читателей на тему самого нелюбимого пилота "Формулы-1". Наибольшее количество голосов набрал гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен, который получил 33,54 процента голосов.
Второе место занял пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (30,53 процента), а третье – его партнер по команде Нико Росберг (5,94). Россиянин Даниил Квят, представляющий "Торо Россо", расположился на пятой строчке самых нелюбимых гонщиков, набрав 5,89 процента голосов.
Полные итоги опроса выглядят следующим образом:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 33,54 процента
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 30,53
3. Нико Росберг ("Мерседес") – 7,20
4. Себастьян Феттель ("Феррари") – 5,94
5. Даниил КВЯТ ("Торо Россо") – 5,89
6. Паскаль Верляйн ("Манор") – 4,77
7. Фернандо Алонсо ("Макларен") – 4,34
8. Другой пилот - 4,28
9. Кими Райкконен ("Феррари") – 1,60
10. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия") – 0,69
11. Ромен Грожан ("Хаас") – 0,68
12. Дженсон Баттон ("Макларен") – 0,54
Айртон
2 немца в четвёрке?)) по-моему это бред, а не опрос, или неправильно перевели.))
19:59
Radej
Кто бы сомневался. Мерзкий тип, с такими же мерзко-подлыми приемчиками, ничего удивительного.
19:49
Джерри. Без Тома.
Колобок, спустись уже с небес на землю. У Макса не было бы шансов не только в России, их бы не было нигде.
19:45
Джерри. Без Тома.
Не зря у меня предки - немцы. Я тоже Макса с Хэмом не перевариваю. )))
19:43
Алый Дракон
Кстати, по твоей же логике, что "сильных пилотов часто не любят" - Квят 5-й по силе среди пелотона ))) В сложной ты ситуации оказался, дорогой - нужно и Мини-Макса оправдывать, и Квята уничтожать ))) А они, зараза, в одной части рейта - вот ведь незадача ))) Теперь нужно обоим одинаковые черты приписывать ))) ...Кстати, а где тогда "сильный" пилот Карлос Сайнс?))...
19:41
Алый Дракон
КолобокКолобков Алый Дракон____Какие у тебя дела с Верляйном? Он то чем плох? 19:30...У меня претензий к Верляйну-то нет )) Но, видимо, немцы считают, что Верляйн слишком "красивый" для Ф-1, раз в одном рейте с Ферстом, Росбергом и Себом ))
19:37
КолобокКолобков
Алый Дракон____Какие у тебя дела с Верляйном? Он то чем плох?
19:30
КолобокКолобков
ну как-бы на втором месте чернушка, трехкратный чемпион...так что я думаю на этот рейтинг можно положить...хорошо конечно,что опрос проводился не в России, там бы у Макса вообще не было шансов. Хотя опрос сам по себе попахивает абсурдом. Задали бы вопрос- лучший среди действующих пилотов. Уверен,что Макс был-бы в тройке. Любимый- не любимый это не те понятия. Помню премию MTV какого-то то там лохматого года. Так вот Бритни ( не путать с Росбергом ) выиграла в номинации лучшая и одновременно в номинации раздрожающая или худшая или как-то там ещё...Поэтому Макс может быть и самым нелюбимым и самым любимым одновременно, есть такие парадоксы в публичных делах. Это говорит лишь о популярности пилота. Сильных пилотов часто не любят, не секрет. Думаю Сенна частенько побеждал-бы в таких опросах при жизни. Ничего страшного победить в опросе "нелюбимый у немецких болельщиков", гораздо страшнее было-бы победить в опросе "самый медленный". У Изи были-бы неплохие шансы, кстати.
19:28
Алый Дракон
В догонку - в ту же категорию попадает еще один немецкий "мегаталант" Верляйн, расположившийся аккурат вслед за Квятом ))
19:25
SSNA7
Колобок, ну как же так? "Макса любят и уважают во всём мире, только руссозомбопатриото его не любят!!!"
19:05