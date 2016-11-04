23:06 4 ноября | ФОРМУЛА-1

Ферстаппен раскритиковал "двойные стандарты" в "Формуле-1"

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен остался недоволен решением организаторов "Гран-при Мексики" наказать его за неправильную защиту против Себастьяна Феттеля. Гонщик за круг до конца срезал поворот, за что получил 5 секунд штрафа и лишился третьего места. 

- Нынешний регламент усложняет жизнь как зрителям, так и стюардам, - цитирует Motorsport Ферстаппена. - Очевидно, что во время "Гран-при Мексики" Льюис Хэмилтон срезал первый поворот по траве и не был наказано. Хорошо, но когда я сделал то же самое в борьбе с Себастьяном Феттелем, я получил пять секунд штрафа и потерял третье место. Это нелепая ситуация. Мы с Льюисом оба пропустили точку торможения в одной повороте. Я не получил никакоого преимущества, потому что и вошел в поворот впереди, и вышел первым. Меня наказали, Льюиса нет, что говорит о двойных стандартах.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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vassel

пугало

23:53 4 ноября

Qwertygv1

ахахахах ахахахах. розовощекий про двойные стандарты смеет говорить? у него косяков 10 за которые его не наказали а других в такой же ситуации наказывали, но про 2-ые стандарты и речи не было

23:20 4 ноября

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