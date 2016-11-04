Ферстаппен раскритиковал "двойные стандарты" в "Формуле-1"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен остался недоволен решением организаторов "Гран-при Мексики" наказать его за неправильную защиту против Себастьяна Феттеля. Гонщик за круг до конца срезал поворот, за что получил 5 секунд штрафа и лишился третьего места.

- Нынешний регламент усложняет жизнь как зрителям, так и стюардам, - цитирует Motorsport Ферстаппена. - Очевидно, что во время "Гран-при Мексики" Льюис Хэмилтон срезал первый поворот по траве и не был наказано. Хорошо, но когда я сделал то же самое в борьбе с Себастьяном Феттелем, я получил пять секунд штрафа и потерял третье место. Это нелепая ситуация. Мы с Льюисом оба пропустили точку торможения в одной повороте. Я не получил никакоого преимущества, потому что и вошел в поворот впереди, и вышел первым. Меня наказали, Льюиса нет, что говорит о двойных стандартах.