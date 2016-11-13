23:46 13 ноября | ФОРМУЛА-1

Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам "Гран-при Бразилии"

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал "Гонщиком дня" по итогам "Гран-при Бразилии", где он финишировал третьим. Лучшего гонщика на протяжении всего заезда голосованием выбирали зрители. Голландец получил больше всего голосов благодаря ярко проведенной гонке.

Напомним, что гонка проходила в сложных дождевых условиях и дважды останавливалась красными флагами. При этом "Ред Булл" ошибался в тактике, и Ферстаппену пришлось в общей сложности пять раз посетить пит-лейн. После заключительного пит-стопа голландец прорвался из второго десятка до третьей позиции.

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