Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам "Гран-при Бразилии"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал "Гонщиком дня" по итогам "Гран-при Бразилии", где он финишировал третьим. Лучшего гонщика на протяжении всего заезда голосованием выбирали зрители. Голландец получил больше всего голосов благодаря ярко проведенной гонке.

Напомним, что гонка проходила в сложных дождевых условиях и дважды останавливалась красными флагами. При этом "Ред Булл" ошибался в тактике, и Ферстаппену пришлось в общей сложности пять раз посетить пит-лейн. После заключительного пит-стопа голландец прорвался из второго десятка до третьей позиции.