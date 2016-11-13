Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам "Гран-при Бразилии"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал "Гонщиком дня" по итогам "Гран-при Бразилии", где он финишировал третьим. Лучшего гонщика на протяжении всего заезда голосованием выбирали зрители. Голландец получил больше всего голосов благодаря ярко проведенной гонке.
Напомним, что гонка проходила в сложных дождевых условиях и дважды останавливалась красными флагами. При этом "Ред Булл" ошибался в тактике, и Ферстаппену пришлось в общей сложности пять раз посетить пит-лейн. После заключительного пит-стопа голландец прорвался из второго десятка до третьей позиции.
You voted in record numbers...– Formula 1 (@F1) 13 ноября 2016 г.
Max Verstappen is your #F1DriverOfTheDay after a stunning performance in the rain at Interlagos#BrazilGP pic.twitter.com/lFOIDVcoLp