Ферстаппен посоветовал Феттелю вернуться в школу

Гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен не признал своего наказания за то, что срезал трассу в борьбе с Себастьяном Феттелем за три круга до финиша. Голландец третьим пересек финишную черту, но перед самой церемонией подиума стало известно о его пятисекундном штрафе.

– Льюис получил огромное преимущество в начале гонки, Нико вылетел и также получил преимущество, – приводит Autosport слова Ферстаппена. – Я не получил никакого преимущества. При возвращении на трассу у меня был такой же отрыв, поэтому, думаю, это просто смешно.

Также голландец раскритиковал действия Феттеля при борьбе с Даниэлем Риккардом.

– Это действительно смешно, – отметил он. – Даниэль находился рядом с ним, и он просто повернул машину в него. Затем он начал кричать, и я даже не знаю, сколько раз он использовал матерные слова. Думаю, он должен вернуться в школу. Это просто смешно. Я поговорю с ним. Он всегда так расстраивается по любому поводу. Такой вот вечно расстроенный парень.