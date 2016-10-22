19:19 | ФОРМУЛА-1

Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике "Гран-при США", Квят стал 14-м

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен показал лучшее время (1.36,766) в третьей практике "Гран-при США". Вторым стал его партнер по команде Даниэль Риккьярдо (1.37,032). Замкнул тройку Кими Райкконен на "Феррари" – 1.37,284.

Отметим, что лидеры личного зачета Нико Росберг и Льюис Хэмилтон на "Мерседесах" показали только пятое и четвертое время соответственно. А российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал 14-м (1.38,691).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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fireman32

Опять заговор - против Квята,против Риккярдо и ,конечно же,против Хэмилтона)

19:29

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