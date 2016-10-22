Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике "Гран-при США", Квят стал 14-м

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен показал лучшее время (1.36,766) в третьей практике "Гран-при США". Вторым стал его партнер по команде Даниэль Риккьярдо (1.37,032). Замкнул тройку Кими Райкконен на "Феррари" – 1.37,284.

Отметим, что лидеры личного зачета Нико Росберг и Льюис Хэмилтон на "Мерседесах" показали только пятое и четвертое время соответственно. А российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал 14-м (1.38,691).