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14:19 | ФОРМУЛА-1

Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Сингапура", Квят - 14-й

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Сингапура". Менее одной десятой секунды ему уступил пилот "Феррари" Себастьян Феттель. Замкнул тройку Льюис Хэмилтон на "Мерседесе".

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 14-й результат, а его партнер по команде Карлос Сайнс – 12-й.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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zolton

Хорошиая возможность для Максима. Сейчас или никогда!

15:31

КолобокКолобков

Ну пока всё по плану. Как я и хотел - мы можем увидеть борьбу трех команд за поул.

14:47