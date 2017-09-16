Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Сингапура", Квят - 14-й

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Сингапура". Менее одной десятой секунды ему уступил пилот "Феррари" Себастьян Феттель. Замкнул тройку Льюис Хэмилтон на "Мерседесе".
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 14-й результат, а его партнер по команде Карлос Сайнс – 12-й.
- Мерседес
- Льюис Хэмилтон
- Себастьян Феттель
- Феррари
- Торо Россо
- Карлос Сайнс
- Ред Булл (Ф-1)
- Даниил Квят
- Макс Ферстаппен
zolton
Хорошиая возможность для Максима. Сейчас или никогда!
15:31
КолобокКолобков
Ну пока всё по плану. Как я и хотел - мы можем увидеть борьбу трех команд за поул.
14:47