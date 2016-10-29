Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Мексики", Квят - 12-й

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Мексики". Вторым стал Льюис Хэмилтон на "Мерседесе", а замкнул тройку быстрейших партнер Ферстаппена по команде Даниэль Риккьярдо, опередивший лидера общего зачета Нико Росберга.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 12-й результат, тогда как его партнер по команде Карлос Сайнс был 10-м.