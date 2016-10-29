19:09 | ФОРМУЛА-1

Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Мексики", Квят - 12-й

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Мексики". Вторым стал Льюис Хэмилтон на "Мерседесе", а замкнул тройку быстрейших партнер Ферстаппена по команде Даниэль Риккьярдо, опередивший лидера общего зачета Нико Росберга.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 12-й результат, тогда как его партнер по команде Карлос Сайнс был 10-м.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Союз Аполлонович

КолобокКолобков Союз Аполлонович _Ratibor_ Народ я просто не все тут знаю, а колобок еврей?______ Очень даже может быть))._____ Дружище,Аполлонович, ну чья-бы корова мычала,ну..._________Ты на что намекаешь?)). Греки мы. Аполло&#769;н (др.-греч. &#7944;&#960;&#972;&#955;&#955;&#969;&#957;) — в древнегреческой мифологии златокудрый сребролукий бог света

21:03

КолобокКолобков

Союз Аполлонович _Ratibor_ Народ я просто не все тут знаю, а колобок еврей?______ Очень даже может быть))._____ Дружище,Аполлонович, ну чья-бы корова мычала,ну...

20:54

КолобокКолобков

george64 Ну шо, поул и победа? ))____Да-да. Ещё-бы хотелось победы Ювентуса, чтобы окончательно забыть про прошлую субботу. И, между нами, Ale}{andro то видимо не особо сечет в гонках, ему -бы чего взболтнуть. А так-то субботняя практика- это вещь серьезная. Я сегодня по Арене смотрел концовку, так оба Мерса были так же на суперСофте. Поэтому время Макса вполне себе настоящее. А то, что квятович позади Сайнца- так не новость вообще.

20:53

Союз Аполлонович

_Ratibor_ Народ я просто не все тут знаю, а колобок еврей?______ Очень даже может быть)).

20:47

Aleks125

_Ratibor_ нет, он масквач. Поэтому такой злой.

20:45

_Ratibor_

Народ я просто не все тут знаю, а колобок еврей?

20:42

Ale}{andro

А помнится, когда Квят выигрывал практику, Колобок говорил, что это ничего не значит. Почему сейчас первое, что он выдал было не "да, это всего лишь практика, в гонке будет сложнее", а опять какая то шняга про Квята. То, что фамилия Квята есть в этой новости это совпадение - аффиляция газеты и гражданство Даниила совпадают, вот и все. В любом другом случае не стали бы писать про 12 место в практике. Ну не могут они не написать про него - им платят за это. Была такая юмореска у Петросяна про шпингалеты на "поле чудес", где за каждое упоминание по 100 рублей платили. Ну все же понятно. При чем здесь Колобок? Да ни при чем, просто чувства у него.

20:25

george64

Ну шо, поул и победа? ))

20:18

Aleks125

Колобок, а ты точно фанат Макса?

20:02

КолобокКолобков

изечка,надо думать, опять всем доволен )))

19:42

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