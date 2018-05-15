Ферстаппен показал лучшее время в первый день тестов в Барселоне

В Барселоне в первый день тестов Формулы-1 лучшее время показал пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. В тройку лучших также вошли Карлос Сайнс ("Рено) и Себастьян Феттель ("Феррари").

Барселона (Испания)

Тесты

Первый день

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.17,528 (148 кругов)

2. Карлос Сайнс ("Рено") – +0,034 (119)

3. Себастьян Феттель ("Феррари") – +0,131 (136)

4. Ромен Грожан ("Хаас") – +0,921 (129)

5. Николас Латифи ("Форс Индия") – +1,002 (107)

6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – +1,015 (151)

7. Стоффель Вандорн ("Макларен") – +1,453 (85)

8. Антонио Джовинацци ("Заубер") – +2,165 (135)

9. Оливер Роуленд ("Уильямс") – +2,481 (121)

10. Ландо Норрис ("Макларен") – +3,469 (76)

11. Джордж Расселл ("Форс Индия") – +3,950 (123)

12. Шон Гелаэл ("Торо Россо") – +4,407 (50)

13. Оливер Терви ("Макларен") – +5,542 (58).