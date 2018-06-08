Ферстаппен показал лучшее время в первой практике Гран-при Канады, Сироткин - 17-й

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал самым быстрым в первой свободной практике Гран-при Канады. Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин показал 17-й результат.
Монреаль
Гран-при Канады
Первая свободная практика
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.13,302 (26 кругов)
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,088 (29)
3. Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл") +0,216 (24)
4. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,272 (19)
5. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,315 (31)
6. Кими Райкконен ("Феррари") +0,425 (28)
7. Фернандо Алонсо ("Макларен") +0,598 (27)
8. Карлос Сайнс ("Рено") +0,814 (24)
9. Стоффель Вандорн ("Макларен") +1,009 (19)
10. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1,702 (31)
11. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +1,769 (29)
12. Ромен Грожан ("Хаас") +1,817 (21)
13. Маркус Эрикссон ("Заубер") +2,084 (30)
14. Шарль Леклер ("Заубер") +2,137 (30)
15. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,277 (21)
16. Брендон Хартли ("Торо Россо") +2,454 (38)
17. Сергей СИРОТКИН ("Уильямс") +2,466 (30)
18. Лэнс Стролл ("Уильямс") +2,957 (16)
19. Николя Латифи ("Форс-Индия") +3,843 (28)
20. Нико Хюлькенберг ("Рено") - без времени
Дополнительная информация
- Льюис Хэмилтон
- Себастьян Феттель
- Фернандо Алонсо
- Кими Райкконен
- Даниэль Риккьярдо
- Нико Хюлькенберг
- Ромен Грожан
- Карлос Сайнс
- Сергей Сироткин
- Кевин Магнуссен
- Валттери Боттас
- Макс Ферстаппен
- Эстебан Окон
- Лэнс Стролл
- Пьер Гасли
- Брендон Хартли
- Маркус Эрикссон