18:56 | Формула-1

Ферстаппен показал лучшее время в первой практике Гран-при Канады, Сироткин - 17-й

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал самым быстрым в первой свободной практике Гран-при Канады. Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин показал 17-й результат.

Монреаль

Гран-при Канады

Первая свободная практика

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.13,302 (26 кругов)

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,088 (29)

3. Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл") +0,216 (24)

4. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,272 (19)

5. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,315 (31)

6. Кими Райкконен ("Феррари") +0,425 (28)

7. Фернандо Алонсо ("Макларен") +0,598 (27)

8. Карлос Сайнс ("Рено") +0,814 (24)

9. Стоффель Вандорн ("Макларен") +1,009 (19)

10. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1,702 (31)

11. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +1,769 (29)

12. Ромен Грожан ("Хаас") +1,817 (21)

13. Маркус Эрикссон ("Заубер") +2,084 (30)

14. Шарль Леклер ("Заубер") +2,137 (30)

15. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,277 (21)

16. Брендон Хартли ("Торо Россо") +2,454 (38)

17. Сергей СИРОТКИН ("Уильямс") +2,466 (30)

18. Лэнс Стролл ("Уильямс") +2,957 (16)

19. Николя Латифи ("Форс-Индия") +3,843 (28)

20. Нико Хюлькенберг ("Рено") - без времени

Дополнительная информация

http://formula.sport-express.ru/calendar/2018/

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