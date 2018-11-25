Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен объяснил, почему выругался по радио после квалификации "Гран-при Абу-Даби". Голландец показал шестой результат и пожаловался на перегрев шин, выругавшись.

– Это естественная реакция, – цитирует F1Today Ферстаппена. – Я потерял машину, поэтому был разочарован, что не проехал быстрого круга. Это был самый неподходящий момент. Сразу понял, что что-то идет не так, но пытался исправить ситуацию. Шины оказались слишком горячими. Попросил команду охладить их сильнее. А когда выехал на быстрый круг, понял, что они еще теплее. Поэтому быстрая попытка была сорвана.