Ферстаппен не заинтересован в переходе в "Мерседес"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен и его окружение исключили возможность перехода в "Мерседес", место в котором освободилось после неожиданного решения чемпиона мира Нико Росберга завершить карьеру в "Формуле-1", информирует Autosport.

– В следующем году я продолжу выступать за "Ред Булл". У меня подписан долгосрочный контракт, – заявил Ферстаппен в интервью Telesport. – Кроме того, я очень доволен своей командой. Уверен, что в следующем году я получу машину, которая позволит мне на равных бороться с гонщиками "Мерседеса".

Отец Макса Йос Ферстаппен, который, как и все, оказался удивлен решением Росберга, также исключил возможность перехода сына в "Мерседес".

– Мы довольны своим нынешним положением, – сказал Ферстаппен-старший. – Я не понимаю Нико. Он всю жизнь стремился к одной единственной цели и теперь достиг ее. Но значит ли это, что надо уходить? У Макса такая же цель – стать чемпионом мира, но желательно несколько раз.

В свою очередь менеджер Ферстаппена Раймонд Вермюлен добавил, что намерений отказываться от контракта с "Ред Буллом", рассчитанного до 2019 года, у них нет.