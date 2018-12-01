Ферстаппен может поработать со стюардами в качестве наказания за ссору с Оконом

Президент ФИА Жан Тодт рассказал, какого рода общественные работы могут ждать пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена. Голландец был наказан двумя днями общественных работ за конфликт с Эстебаном Оконом после "Гран-при Бразилии", в котором Ферстаппен лишился вероятной победы из-за столкновения с французом, пытавшимся войти в один круг с лидером.

– Когда у тебя такая известность, это накладывает определенные обязательства, – цитирует F1Today Тодта. – Нужно уметь контролировать эмоции и уважать соперников. Иначе будут последствия. Но они достаточно малы в данном случае. Мы еще не решили, что это будут за работы. Но очевидно, что они должны помочь "Формуле-1".

Возможно, Ферстаппену придется поработать с группами стюардов во время каких-то тренировок или обучающих занятий. Может быть, он поработает со стюардами в другой гоночной серии, чтобы поставить себя на их место и понять, как нелегка их работа. Уверен, что мы найдем для него занятие.